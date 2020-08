Emily Ratajkowski in spiaggia è l'ombelico del mondo

Così non si fa, si legge in uno delle migliaia di commenti sotto la gallery di scatti che Emiliy Ratajkowski ha messo online per promuovere la sua nuova collezione di costumi Inamorata. Non si fa, forse, ma la dea delle passerelle, delle riviste patinate e di Instagram lo fa. Azzarda pose pericolose, sfoggia e posta. Sei l'ombelico del mondo, recita un altro commento. Qualcuno si emoziona, altri si scandalizzano, molti guardano e lei sempre più si conferma The Body 4.0, mutuando quel soprannome che a fine anni '80 era stato inventato per Elle Macpherson. Emrata su Instagram ha dietro di lei quasi 27 milioni di followers ma soprattutto ha guadagnato nei giorni scorsi secondo la rivista di settore People With Money il titolo di modella più pagata del mondo, con un fatturato pari a 75 milioni di dollari

