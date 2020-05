Emily in quella sua canotta fina

di Byron

E' un piccolo grande amore quello che oltre 26 milioni di followers nutrono per Emily Ratajkowski, rapiti dalla sua bellezza, conquistati dal suo sex appeal, disorientati dalla sua capacità di ammaliare. Basta un paio di occhiali, un'aria da bambina e una canottiera da uomo, tanto stretta al punto che ti immaginavi tutto. E il colpo di fulmine si rinnova, ancora e ancora. Questa ragazza di 29 anni nata a Londra ma cresciuta in California non per nulla è diventata la top model più ricercata e più pagata al mondo. La sexytudine? - Disse una volta candidamente Emily commentando un vocabolo tagliato su misura per lei - E' qualcosa che non mi appartiene. E' solo lavoro. Noi tutti sappiamo che non è così. Ma è bello per una volta illuderla, e lasciarglielo credere

