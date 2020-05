Emily, corpo sexy alieno in movimento mette a nudo la voglia d'estate

di Byron

Cosa sarà della nostra estate che mai come quest'anno desideriamo e aneliamo? Voglia di mare, di caldo, di svestirsi al sole finalmente liberi. Coltiviamo speranze e intanto ci è permesso sognare. A dare una mano ai suoi followers ci pensa Emiliy Ratajkosky, The Body, corpo della moda e oggetto del desiderio, messi insieme in un video gif per la linea dei suoi costumi Inamorata. Tessuto utilizzato con molta parsimonia, i superi mini bikini di Emily sono un trionfo sexy da spiaggia. Soprattutto indossati da lei, naturalmente. Ultimo Post nel suo profilo Instagram il corpo di donna atterrato da marte appunto, si muove sinuoso e provoca: le possibili clienti se lo vedono già addosso immaginando che anche solo 1/10 dell'effetto Emily sarebbe un traguardo, i followers maschi invece, simple mind per definizione, guardano il bikini e pensano ad altro. Risultato raggiunto, come sempre, da questa top model che si è imposta nel firmamento internazionale per intraprendenza oltre che per bellezza aliena in questo mondo di comuni mortali.

