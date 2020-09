Elisabetta Gregoraci strepitosa, foto e messaggio social prima dell'esordio al GF

Uno scatto che unisce bellezza, sex appeal, felicità e glamour. Così Elisabetta Gregoraci manda il suo messaggio al popolo dei fans via social: "sta per iniziare la mia avventura, sono molto emozionata - scrive Elisabetta - e non vedo l’ora di entrare nella casa più spiata d’Italia! Mi mancheranno il nostro rapporto e le nostre chiacchierate, anche se non ho avuto il piacere di vedervi tutti, ormai è come se vi conoscessi da sempre!

Quello della splendida ex Miss Calabria è l'esordio più atteso nel popolare show Mediaset. Un'entrée di cui la Gregoraci ha parlato a lungo ospite del programma Verissimo. Contenta, emozionata, anche un pò spaventata, come è normale che sia anche per una professionista come lei. La forma è perfetta, il sostegno del pubblico assoluto. "So che mi sosterrete e mi starete vicini - scrive come saluto su Instagram - e vi ringrazio di cuore per questo! Vi mando un abbraccio ed un bacio virtuale, la vostra Eli . Appuntamento in TV da stasera sulle onde del biscione

