Elisabetta Canalis, d'incanto in reggiseno

Magia dei social per milioni di follwers

E' sempre una magia, scrive un appassionato fan di Elisabetta Canalis di fianco allo scatto appena postato della showgirl in reggiseno nero e jeans, più sexy che mai. Un Incanto infatti direbbe lei, che si fa ritrarre bella e succinta per promuovere un marchio di intimo. Il fine giustifica i mezzi, direbbe qualcuno. Digeriamo il marketing per vedere Eli così com'è, creatura travolgente e intoccabile

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata