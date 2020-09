Elisabetta Canalis bellezza romantica al Venice District di LA

Animo romantico per la splendida Elisabetta Canalis che rientrata a Los Angeles dalle ferie sarde, si fa immortalare al Venice Canal Historic District con abitino corto e fiorito, sfoggiando le gambe da ragazzina e la spalla niuda e abbronzata dal sole natio. Scatti da cui traspare anche un velo di malinconia, come già la foto postata qualche giorno prima. Per Eli pensieri grigi? Il rientro alla routine dalle belle vacanze trascorse e forse preoccupazione per la pandemia negli Stati Uniti e le fibrillazioni gravi che attraversano il Paese

