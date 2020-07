Elisa e quello spruzzo malizioso, gioco tra amiche

A Marbella si fa festa per la modella italo spagnola De Panicis. Bottiglie di champagne e scherzi proibiti a bordo piscina - VIDEO

E' ora di fare festa a Marbella per la modella Elisa De Panicis. Di ritorno nella sua amata España, l'influencer non contiene l'esplosione di gaia spensieratezza estiva e si lascia a andare a scherzi e giochi a bordo piscina con le amiche. Si stappa e si schizza, anche là dove nemmeno il sole dovrebbe battere. Viva la vida e al bando i bigotti! Elisa oltretutto festeggia una stagione di crescita professionale importante, con la promozione ormai conclamata da influencer a modella di primo piano. Affermazione oltretutto confermata in modo definitivo nel periodo complicato dell'emergenza covid e del lockdown. Brava Elisa e... cin cin

IL VIDEO

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata