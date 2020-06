Elisa De Panicis si spoglia come sa fare lei

Crede solo in se stessa, pare, Elisa De Panicis. I Believe in myself scrive come claim sul suo profilo Instagram. Volto TV popolare anche in Spagna, l'ex gieffina ha saputo scalare bene i gradini verso la ribalta della moda e con arte e determinazione è ormai modella affermata. Testa e corpo, Elisa, che non ha mai lesinato di mostrare in tutta la sua avvenenza.

E proprio negli ultimi scatti regalati ai suoi followers - che recentemente hanno superato quoto milione - la bella influencer compare in nudo integrale. Come nella celebre canzone di Cocciante, conturbante come non mai si spoglia come sa fare lei e, seduta su quella seggiola, fa sognare uomini e donne. Bella con anima

