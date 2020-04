Elisa De Panicis quarantena proibita. La gallery sexy è quotidiana

Appuntamento intimo, con oltre 1 milione di followers. E' quello che la modella brianzola rispetta ormai da giorni. La quarantena non placa lo spirito, anzi lo scatena. Per le influencer come Elisa il consumo di rete di un pubblico annloiato e recluso è anzi un'occasione da non perdere. La gallery postata oggi fa girare la testa, tra colore e bianco e nero, pizzi e trasparenze, sguardi e smorfie, la posa è sempre sensuale, immortalata dal fotografo Mario Gramegna.

Ma è solo l'ultimo di un giorno da calendario sexy che Elisa declina sulla sua time line, un gioco sul filo della censura tra foto di moda, vacanze e svago

