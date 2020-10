E' ufficiale: Francesca Cipriani non riesce a stare col reggiseno addosso

Nuovo scottante post della ex pupa sui social, in perizoma e topless

La ex pupa Francesca Cipriani ha molte passioni, tra queste certamente quella di non indossare il reggiseno. Sarà per la gioia dei suoi fans, sarà per la voglia di sedurre, sarà perchè certe ricchezze è giusto condividerle, come giorni fa suggeriva un suo follower. Fatto sta che a scorrere la timeline Instagram della prosperosa showgirl ogni dubbio cade

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata