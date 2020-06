Diletta Leotta mostra il pallone e la vita torna a sorridere

di Byron

I più maligni, o meglio i più maliziosi, ci vedono intenzione. Il mix di immagine e messaggio certamente è riuscito. Diletta Leotta è giustamente felice per la ripresa del campionato confermata per il 20 giugno. E mostra il pallone in campo. Nel campo visivo entra però anche lei con generosa personalità e gli argomenti forti diventano i suoi, più che la notizia in sè. "I bambini quando vedono il pallone cominciano a sorridere...". Scrive Diletta. E chissà se per trasporto adolescenziale o altro ma sono in molti a guardare e sorridere. L'emozione è tale che si fa fatica a mettere a fuoco il pallone da gioco che la conduttrice televisiva tiene in mano

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata