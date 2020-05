Demi Rose: topless, steakers e barboncino

di Byron

La ragazza ama spingersi fino ai limiti del consentito. E si consente quindi spesso e volentieri di inoltrarsi sullo spinto. E nell'ultimo suo post si avventura (consapevolmente?) su terreno sdrucciolevole. Come una madonna profana, a seno nudo tiene in braccio il suo Ted, barboncino amato e cullato. Lei scrive ed esprime amore con due cuoricini, adesivi, applicati all'apice della sua esuberanza. Mentre qualcuno si chiede quanto dolore possa procurare lo strappo secco che scollerà le caritatevoli pezze sulla nudità delicata, qualche polemica solleva l'accostamento della povera bestiolina al troppo - si dice - richiamo erotico dell'immagine. Più verosimile sarebbe soffermarsi sul piano scherzoso, osservando lo sguardo torvo del riccio quadrupede, assai meno felice di quanto sarebbe al suo posto un bipede in età matura.

