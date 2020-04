Demi Rose, le forme burrose made in England che piacciono a tutti

Biancheria intima, mini bikini, tanga, topless, nude look. Un trionfo sexy da Birmingham a Los Angeles, passando per Londra e Parigi

"A 17 anni nel mio college a Birmingham ero una ragazzina da selfie su MySpace, quando ho aperto il mio profilo Instagram in pochi mesi la mia popolarità è esplosa come una bomba". Bombshell infatti è sulla stampa britannica l'aggettivo che si è fatto sostantivo per Demi Rose. Un corpo da capogiro ed un viso da bambolina. Solo un anno dopo dal suo esordio sui social la neo modella conta svariati milioni di followers e vola spesso in California. I contratti pubblicitari piovono. Nel 2017 conquista la copertina inaugurale di SIXTY6 Magazine. "Quando ho visto DemiRose la prima volta ho pensato solo una cosa: WOW" commentava il direttore della rivista. Successo lampo. La stampa rosa parla dell'Anti Kim Kardashan mentre i tabloid le attribuiscono una storia di passione con Tyga, il rapper ex fidanzato proprio di Kylie Jenner, sorellastra di Kim.

Storie infuocate scatti bollenti. Chirurgia estetica? Qualche ritocco indubbiamente c'è stato, osservano gli esperti in materia. Anche se lei ostinata insiste: il mio corpo è il frutto di buoni geni, un inferno di work out quotidiani e un regime alimentare ferreo. Il celebre e clebrato seno? Quello è proprio tutto naturale e tutto mio. assicura la 25 enne sexy model. Oggi Demi Rose ha oltre 13 milioni di fans su Instagram ed è corteggiata a suon di dolari da brand blasonati. Il settore resta l'intimo, estremo. Che piace a tutte e tutti. Guardare per credere l'ultimo post, e le decoine di migliaia di like raccolti

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata