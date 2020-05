Demi Rose festeggia così i 14 milioni di followers

Traguardo raggiunto, si festeggia. 14 milioni di followers su Instagram. Un esercito di estimatori che in pochi possono vantare. L'incorreggibile, impareggiabile Demi Rose decide di onorare il record esibendo uno splendido sorriso ed il suo celeberrimo decollete, sotto un giubbotto di jeans che si apre come un sipario.

L'influencer e modella/testimonial di biancheria intima d'altro canto si è gaudagnata sul campo il titolo di Bombshell. Corpo burroso da capogiro e viso da bambola, l'inglesina ha curato e coltivato la sua carriera social lungo una time line di generosità fuori dall'ordinario, come lo sono le sue curve che qualcuno suggerisce essere il frutto di importanti ritocchi chirurgici. La 25 enne sexy model glissa per lo più, tranne per il seno. "Tutta roba naturale e tutta mia" assicura ad ogni occasione. Gli esperti in materia sembrano confermare, qualora ci fosse davvero qualcuno interessato a fare distinzioni. Lei intanto accresce notorietà, seguaci e reddito insieme ad una decrescita felice del tessuto impiegato per i suoi négligée

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata