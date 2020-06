Dayane Mello sfodera l'arma letale

Scatenata come sa fare lei, Dayane Mello posta su Instagram un mini video da defibrillatore. Falcata decisa verso l'obiettivo, la modella brasiliana ormai di casa in Italia arriva a fine corsa per pioettare e dare la schiena a chi guarda. Lato B praticamente a nudo, la 31 enne super sexy di Pechino Express fa cascare la mandibola al pubblico maschile e femminile. "Arma letale" si legge tra i tanti commenti lasciati dai followers, "A Capri fa caldo" scrive una altro fan, con riferimento all'isola perla del Mediterraneo dove Dayane con tutta proabilità - visti i post precedenti - ancora si trova per fare qualche giorno di mare. Così "difficile davvero mantenere il distanziamento sociale" è il messaggio che chiude ogni discussione

IL VIDEO

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata