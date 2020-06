Con il caldo Mathilde Tantot dorme nuda. E sfida Instagram

Affari, divertimento, protagonismo e forse un pizzico di esibizionismo che non manca. Il mix micidiale che anima le sorelle Tantot diventa ogni giorno più incontenibile sui social. Gemelle, belle da morire, le Tantot promuovono la loro linea di costumi e lingerie. Un vero successo imprenditoriale trainato in primis dai social e possiamo dire, proprio dai disinibiti costumi delle due ragazze. La natura lo permette loro e loro ne approfittano. L'ultimo doppio scatto postato da Mathilde è provocazione pura: fa caldo - dice lei - e il mio pisolino non può che essere nudo. Prima immagine completamente svestita e adagiata tra le lenzuola... e poi arriva la sberla. Che sfida la policy Instagram sul nudo: primo piano del lato B della modella, senza se e senza ma. Solo da ammirare

