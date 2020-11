Claudia Ruggeri, una Miss in body di pizzo che non smette di sedurre

Bella, sensuale e seduttiva come poche altre sul piccolo schermo nostrano. Parliamo naturalmente di Claudia Ruggeri, la Miss di Avanti Un Altro e cognata del conduttore Paolo Bonolis. Sui social conta oltre 960 followers entusiasti, lei sapientemente li intrattiene tra ricette e foto di food (di cui lei è appassionata), squarci di vita e foto sexy.

Lei è consapevolmente simpatica nel suo mostrarsi, quel tanto da far trasecolare gli uomini senza indispettire le donne. Burrosa, italica, non ragazzina ma donna di impatto sicuro. Gli ultimi scatti postati su Instagram, in cui generosamente si mostra da ogni prospettiva dimostrano come Claudia non abbia nulla da dimostrare

