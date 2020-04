Claudia Ruggeri: pensieri proibiti da quarantena

Tenuta da mare, da miss sexy naturalmente. Pensieri proibiti da quarantena quelli di Claudia Ruggeri. La cognata di Paolo Bonolis, bomba di provocazioni sensuali online e in tv, a Pasquetta non resiste a prendere dal guardaroba bikini e panama, a tirarsi su la maglietta sul prosperoso decollété e immaginare. Lo fanno anche i fan in rete che sommergono la showgirl di complimenti e attenzioni, con qualche battutaccia. Sempre in gran forma Claudia, aspettando di poter tornare a calpestare la scena

