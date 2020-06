Claudia Romani e la spiaggia rovente di Miami

E' sfrontata Claudia Romani adagiata sulle sabbie di Miami Beach. La modella italiana ormai in Florida da un decennio conserva il cuore in patria e destina le sue curve morbide alla promozione del Made in Italy. Gallery accattivante nello stile dell'influencer ex cover girl di Maxim e FHM. Lato B generosamente in evidenza, in rosa d'ordinanza

