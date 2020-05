Chloe Ferry perde peso e in lingerie cerca il pieno di followers

Back to sexy life, chi mi ama mi segua. Chloe Ferry non attende per mostrare come i chili di troppo cumulati in quarantena siano già scomparsi e che il suo lato b sia tornato quello ammirato nei reality tv inglesi come Grande Fratello vip e Geordie Shore. E allora i suoi oltre 3 milioni di followers non bastano più, la provocante modella lancia l'appello: seguirò chi mi segue. Ed in poche ore rispondono in migliaia

