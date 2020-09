Chiara in intimo acqua e sapone. E il social impazzisce

La Ferragni in lingerie da adolescente conquista tutti

Di mestiere fa l'influencer ed è una delle più importanti del pianeta. Di pubblicità dunque si tratta, senza misteri. Ma certo non si diventa Chiara Ferragni per caso, prova ne sia l'ultima campagna social per un noto brand di intimo, dove una Chiara acqua e sapone spopola senza freni. Nessun pizzo, niente trasparenze o mises erotizzanti.

Mutande e reggisno in maglina grigia. Completo da cassetto di una quindicenne della porta accanto. Eppure indossato dalla Ferragni diventa un must. Pioggia di likes e commenti. Milioni di followers rapiti. Classe, bellezza e luce propria. Conferme da tenere a mente

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata