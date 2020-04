Chiara Ferragni, nostalgia sexy e canaglia

Ci mancavi Chiara, scrivono i fans sul profilo social della Ferragni. Non che lei sia mai scomparsa da Instagram o abbia lesinato post e stories. Anzi. Ma in questo lungo mese di pandemia e quarantena Chiara e il marito Fedez hanno virato, ed in modo encomiabile, su una rotta più seria, più sensibile, meno leggera. Con un impegno costante, declinato a iniziative importanti e di primo piano contro il covid come la raccolta fondi per la nuova terapia intensiva del San Raffaele, o gli appelli costanti al rispetto di quel #iorestoacasa, così imporante nel contenimento dei contagi. E poi i concerti delle 18 con amici star dello spettacolo e ancora squarci simpatici di vita familiare Ferragnez, piccolo Leon e cagnolino di casa compresi. Una minore frivolezza come approccio dovuto al momento. Ma sulla bellezza, sulla malizia, sulla gestualità modaiola, avvenente e ammaliante, Chiara doveva pure ritornare. Poco alla volta. E' mestiere, di cui lei oltretutto è stata ed è maestra assoluta. Dunque due giorni fa il primo avviso ai naviganti, con uno scatto in reggiseno nero e sguardo di sfida. Oggi lo schiaffo di risveglio ai suoi quasi 20 milioni di followers. Mini abito dorato, sguardo birichino e scollatura molto generosa, su quel suo seno elegante, a coppa di champagne. Cin cin Chiara, partecipiamo alla tua nostalgia per quelle sere d'estate un fan rapito scrive, sintetizzando il mood.

