Canalis Venere, sorge dalle acque sarde

Bella come la sua Isola, sexy come nessuna

Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo, quando Elisabetta Canalis decide di tirare giù l'asso, non c'è più gioco: vince sempre lei, e vince facile. Costume intero, immaginiamo del brand che lei promuove, allacciato in vita. Scollatura ampia, spalle indietro e petto in fuori. Lo sguardo perso nelle acque cristalline della sua Sardegna. E' lei, la Canalis, regina di bellezza e sex appeal. Alla faccia di tutte le Bond Girls, qualcuno commenta. Con ragione da vendere

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata