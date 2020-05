Canalis in intimo, fiore rosa sexy

Quando c'è lei non esiste competizione. Per eleganza, stile, storia e naturalmente per quella bellezza lucente che Elisabetta Canalis esprime in ogni sua posa e forma. Puro sex appeal più innato che studiato. La si ammira tra un guizzo di simpatia e un sussulto di emozione e trasporto. Intimo potremmo dire se non fosse che proprio per Intimissimi la ex velina testimonia la sua capacità di catalizzare su di sè ogni senso, lei, un completo di lingerie rosa cipria ed un fiore nei capelli. E' un ode a primavera e al maggio fiorito, rubando le parole a Victor Hugo, voici donc les longs jours, lumière, amour, délire!

