Canalis giaguara, maculata e irresistibile

Nuova bordata social di Elisabetta Canalis che posta selfie felino con costume maculato. Bellissimo il costume e irresistibile lei, come sempre. Nulla da dire, sexy in ogni dettaglio, con quel tocco di eleganza che non le manca mai.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata