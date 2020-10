Blac Chyna scandalizza i social: "il video è a luci rosse"

La modella ex stripper americana in intimo di pizzo inesistente mima e infiamma - VIDEO

Le brave ragazze vanno in paradiso, quelle cattive vanno ovunque .... soprattutto sui social. Di certo Blac Chyna è una bad girl e non lo nasconde fin dai suoi esordi come spogliarellista. Oggi modella e influencer strapagata non dimentica le origini. Bellezza, sex appeal e provocazione, fino al limite del consentito. E oltre. L'ultimo video postato su Instagram ha sollevato qualche polemica, tra gli applausi e le bave generali. Guardare per credere...

