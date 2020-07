Barbara d'Urso, relax in Toscana. Natura, mare e piscina. Eterna dea sexy

La piscina in cui si sdraia è da sogno ma è sempre lei, e la sua forma perfetta, a strappare l'applauso. E qualche sospiro. Meritate ferie in Toscana per Barbara d'Urso dopo una stagione televisiva complessa dove la popolare conduttrice è stata premiata dal pubblico per il suo impegno, costanza e grande energia professionale. Nella sua casa di Capalbio la Carmelita si dedica a benessere e natura, attività fisica e relax, regalando ai suoi quasi 3 milioni di followers su Instagram qualche scatto ad alto tasso di sensualità. Corpo strepitoso, spirito immutabile