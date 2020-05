Bang Bang, Ines Trocchia spara e uccide di (fondo) schiena

Bang Bang, I shot you down diceva il brano di Nancy Sinatra. E Ines certamente scrivendo il commento alle foto postate su Instagram a quello pensava: stendere tutti. L'ex playmate, star sexy dei social si mostra in un fronte retro che prima stordisce e poi uccide. Il secondo scatto come detto è quello fatale, come il rovescio che arriva potente dopo il dritto. La perfezione di questa ragazza napoletana riesce sempre a sorprendere, sarà forse per questo e per i suoi colori partenopei che è stata anche pubblicata in campagne oltreoceano. Eroina dei due mondi ​​​​​​​

