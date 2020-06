Anna Tatangelo riparte bionda con mini canotta che accarezza il seno

Mistero o solo voglia di rinnovare? Sta di fatto che Anna Tatangelo cancella tutti i post su Instagram e ricomincia da capo, anzi ricomincia bionda e col botto. Due soli post a disposizione dell'oltre milione e 600 mila followers. Il primo accucciata e aggressive, cielo azzurro screziato dalle nuvole come sfondo, chioma bionda come il sole. E poi la foto dinamite: seno prorompente e scolpito al centro dell'obiettivo, fasciato da minicanotta verde che l'accarezza disegnando ogni linea delle sue forme, come in trasparenza. La popolare cantante ex di Gigi d'Alessio, illuminata alla finestra, ventre scoperto. Perfezione assoluta (rilanciata da altro scatto anche nel profilo fan page).

FOTO

