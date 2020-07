Anna Tatangelo incontenibile, al mare senza rivali

Nuova vita, nuovo look, nuove energie. Anna senza freni sul lavoro come nel privato, dicono i bene informati. E se i social sono uno specchio dell'anima dell'artista, basta guardare la time line Instagram della Tatangelo per avere la prova provata. Esplosione di sensualità e libertà per la cantante di Sora, dopo la chiusura definitiva della sua travolgente e tormentata lunga storia con Gigi D'Alessio. Gli ultimi due scatti sono due schiaffi di bellezza. Prorompente. Anna è in splendida forma e lo vuole affermare. Un'artista, una donna, un fisico da invidia per le ventenni

