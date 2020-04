Angie Vu Ha, quando la DJ è una bomba sexy

Si chiama Angie Vu Ha ed è stata definita the Asia's sexiest DJ. Di asiatico in realtà ha solo le origini, che affondano in un vietnam che l'ha vista laurearsi in Business Administration ma poi intraprendere la carriera di modella. La musica è una passione e la ragazza ha davvero orecchio, oltre ad un fisico mozzafiato. Un mix vincente per l'ambiziosa Angie che viene presto proiettata a Singapore, quindi a Parigi e poi a New York. Inarrestabile e poliedrica ascesa come fotomodella con l'agenzia internazionale Diva Models e poi nello spettacolo e serie TV con la Bigfoot Entertainment. Ma il palcoscenico dove Angie si trova meglio è quello del DJ, dove riscuote grande successo, fino a diventare produttrice di se stessa e per la Carillo Music. In pista e online la bomba sexy asiatica è conosciuta per le mises super osé. Cuffia in testa e poco altro addosso. Orecchio e occhio, che vuole sempre la sua parte

