Angelina dichiara guerra (sexy) alla nuova fidanzata di Brad

Angelina Jolie sgancia una bomba hot via social. L'immagine dell'attrice è avvenenza pura, sex appeal ineguagliabile. Se la donna più bella del mondo viene provocata, queste possono essere le conseguenze. Già perchè pare che Angelina sia furibonda con il suo ex marito Brad Pitt, motivo: gelosia pura per la sua nuova fidanzata Nicole Poturalski. splendida modella 27 enne tedesca (per altro quasi sosia della Jolie).

Nicole Poturalski, fonte Instagram @nicole-poturalski_official

Finita dunque la tregua firmata qualche mese fa tra i due ex coniugi, interrotta la terapia di coppia intrapresa a beneficio dei loro 5 figli. Riprende la guerra e l'interprete della fata/strega Maleficient tira fuori l'artiglieria pesante, secondo i bene informati tutto il fuoco all'indirizzo della sua più giovane competitor. Schiena scoperta e seno sfoggiato di lato in un'immagine indimenticabile. "La nuova ragazzina di Brad? - avrebbe recentemente commentato Angelina - Non capisco la soddisfazione di avere trovato una mia brutta copia"

