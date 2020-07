Anche Taylor Mega si spoglia per Bang - VIDEO

Per ora c''è solo il backstage, che lascia intendere però ne vedremo delle belle. Taylor Mega in abitino e trucco acqua e sapone promette di spogliarsi per promuovere la Bang Energy, bevanda energizzante nota per arruolare come testimonial le influencer più avvenenti del mondo social. Così dopo Anastasiya Kvitko, Valentina Fradegrada e diverse altre amazzoni della timeline, Taylor Mega con il suo fascino indiscusso e il suo corpo mozzafiato presteranno immagini e video al drink. Di energia il miz ne sprizza parecchia e la videoclip di backstage è una promessa che Taylor saprà mantenere nel più seducente dei modi. 2 milioni e mezzo di followers sono già in trepidante attesa.

IL VIDEO:

