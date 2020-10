Anche Lyna Perez fa Bang online con balletto da capogiro

L'avevamo lasciata in mini bikini e - sorpresa - la ritroviamo in mini bikini. Petto in fuori, con rotondità disegnate da Giotto (o da qualche imitatore con bisturi in mano), la super sexy modella americana di origine cubana ammicca, beve e balla. La bevanda è quella ormai su tutte le bocche più provocanti dei social, da Taylor Mega (guarda il video) a Valentina Fradegrada (guarda il video), per citare solo due delle bombe hot nostrane arruolate. Lyna si aggiunge all'esercito più hot del mondo, lattina in mano e grande sfoggio di sè.

Ricordando agli sguardi audaci che a guardia degli incroci più arditi la Regina di Miami ha messo inamovibile uno scorpione, pronto a colpire con scatto fulmineo e mortale

GUARDA IL VIDEO

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata