170 milioni! Kim Kardashian da urlo

Quanti erano? 170 milioni! Tanti sono i followers che oggi conta su Twitter Kim Kardashan. I Love You Guys ringrazia la moglie di Kanye West, festeggiando con un abito super aderente che traccia la sua celebre forma a clessidra. Roba da urlo, recita un appassionato messaggio. Squilli di tromba e fiumi di dollari, proprio in questi giorni una rivista ha fatto i conti in tasca alla modella che tra programmi TV, pubblicità e suoi brand come la KKW Beauty avrebbe avrebbe un patrimonio superiore ai 350 milioni di dollari.

Cifre da capogiro, che si tratti di milioni di dollari o di milioni di fans. Bellezza e abilità. Grande strategia marketing e irresistibile sex appeal. Solo 2 giorni fa Kim ha raccolto una cascata senza precedenti di like grazie ad uno scatto tropicale all'hawaiana che ha surriscaldato la time line. Corona di fiori su un corpo da più sexy del reame

