Nora Segura, la più scandalosa delle sexy wags

Mogli e fidanzate sexy e provocanti il calcio mondiale ne ha viste tante. Ma quanto a carica di erotismo Nora Segura vince sul campo grazie a costanza e impegno. Si narra che a Manchester e a Liverpool i tifosi non rimpiangano molto il portiere americano Tim Howard ma provino ancora viva e vibrante nostalgia per la wag number one, come era soprannominata la modella con sangue misto spagnolo e svedese.

Il marito dopo avere difeso la porta della Nazionale Americana ed essere passato tra i pali dei Colorado Rapids si è ritirato, calca ancora e con successo la scena invece la sua avvenente e spudorata moglie 32 enne. Modella, attrice, influencer e testimonial di marchi di intimo Nora è una delle più audaci sexy Instagram girls del panorama social. Molti, moltissimi selfie, molto molto svestita. Non solo. Gli sguardi, le allusioni, i gesti, i messaggi espliciti che Nora è capace di mettere sul campo da gioco social ne fanno una regina dell'illusionismo erotico

