Antonella Fiordelisi sexy killer, mortale di cappa e di spada

La popolare schermitrice e modella mostra la pistola e minaccia, ma finisce per uccidere con armi naturali

Il fine giustifica i mezzi e alcuni mezzi sono buoni per qualsiasi fine. L'importante dunque sono le buone intenzioni. Antonella Fiordelisi, ragazza poliedrica e piena di talenti, ne spende alcuni per convioncere tutti a restare a casa. E' stato un augurio di Pasquetta il suo di quelli che non passano inosservati. "Ve lo dico con le buone, restate a casa" scrive la spadaccina stavolta prandendo una pistola.

Tutti a bocca aperta ma non per lo spavento. Antonella infatti ha fatto strage senza nemmeno sparare un colpo. Niente paura, vista la sua passione pare sia munita di porto d'armi

