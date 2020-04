Abigail Ratchford, la 'Regina delle Curve'. Una Sexy Queen da 9 milioni di followers e 5 milioni di dollari all'anno

28 anni, nata in Pennsylvania ma residente a Los Angeles Abigail era stata da ragazzina una delle promesse del calcio femminile USA. Un fisico sportivo convertito presto a corpo celebrato sulle pagine satinate delle riviste americane e delle timeline social di moda e bellezza. La Regina delle Curve, è stata presto soprannominata, e lei con molto humor e poca modestia ha subito cavalcato il nickname. Reputazione e appellativi si comprendono al primo sguardo, vere o ritoccate che siano, le forme di Abigail non sono solo sorprendenti, stordiscono. Ad accorgeresene sono stati subito i guru della moda d'oltreoceano, chiamandola a fare da testimonial e indossatrice. Lei, tutta intera e quasi sempre assai poco vestita, ha conquistato le copertine di riviste come Esquire, Maxim, People Magazine, Sports Illustrated per citarne solo alcuni. E poi naturalmente i calendari, l'ultimo - il Red Hot Calendar - è del 2020. Si sfoglia, non aggiungiamo altro. Oltre nove milioni i follwers su Instagram, una platea raggiunta da pochi. Ogni post di Abigail vale decine di migliaia di dollari. Lei nel 2019 ha guadagnato 5 milioni di dollari. 'Un corpo per il piacere, una testa per gli affari' ha commentato di recente uno fra i più noti conduttori TV, rubando la battuta a Melnaie Griffith di "Una Donna in Carriera'.

Quarantena in lingerie azzurra

