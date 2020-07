Doppietta gol per Georgina. Close up al cardiopalma per la donna di Ronaldo

Doppio pugno in faccia. A sferrare l'uno-due è Georgina Rodriguez con il suo ultimo post Instagram. Nello scatto la compagna di Ronaldo sfodera un portamento dirompente, il seno male contenuto in un bikini leopardato, il viso semi coperto da un cappello di paglia, sbuca solo la bocca della modella argentina, accattivante come non mai. La bellezza di Georgina è nota a tutti e ancora celebrata nell'ultima edizione di Sanremo, non fossero bastate le tante campagne pubblicitarie realizzate per l'intimo Yamamay. Questa foto social che augura il buongiorno ha però qualcosa in più. Les jeux sont faits, rien ne va plus.

