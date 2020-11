Wanda Nara in topless scalda l'inverno che arriva

Dannatamente provocante Wanda Nara: nessuna novità ma sempre una sorpresa. The Winter is Coming, era la minaccia latente della fortunata serie Trono di Spade, aspettando gli Estranei allora Wanda Nara ha pensato bene di togliersi di dosso ogni reticenza e farsi un selfie in topless. Scossone di risveglio online dalla moglie di Mauro Icardi, terremoto in rete per oltre 7 milioni di followers.

Lei che ha un corpo che piace e una testa che fa business, sulla provocazione sottile ha fatto fortuna. Per dirla con Wanda allora, 'non resta che l'inverno'. Constatazione amara ma dolce nella sua rappresentazione

