Rita Ora provoca la rete leccando un pallone ad un party - VIDEO

Uno show assoluto. La festa e la performance risalgono a qualche tempo fa ma provocazione e spettacolo restano validi. Rita Ora, star che da sempre gode a dare scandalo, posta un video in cui balla e lecca un pallone. Ora, si potrebbe dire, nulla di male nè di troppo spinto. Se non fosse che sguardo, gesto e posa non fossero ad altissimo tasso erotico. Rete impazzita. Con anche qualche sparuta critica. Ma la showgirl, aprendo una parentesi dai toni seri,tiene subito a rassicurare tutti: non si scherza sul lockdown, nessuna violazione, nessuna festa, clip e party sono precedenti all'emergenza coronavirus. Clip non di oggi ma inedita. Grazie! risponde il fan club ripostando. Abbiamo tutti bisogno di leggerezza ed energia

IL VIDEO:

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata