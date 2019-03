Separazioni vip, per i bookie Fogli e Karin si lasciano entro il 2019

Con l’arrivo della primavera e della bella stagione, in attesa della calura estiva, si riaccendono i “bollenti spiriti” e può quindi scatenarsi il toto-separazioni da parte dell’autorevole bookmaker britannico Stanleybet: quali sono le coppie vip sposate che più rischiano di separarsi entro la fine del 2019? Gli scommettitori inglesi stilano una speciale classifica con le quote dei vip più papabili, pubblicata su Eva 3000 oggi in edicola.

In pole position si piazza una delle coppie più discusse di questo periodo, Riccardo Fogli e Karin Trentini, quotati a 1.80: il caso del tradimento da parte di lei portato alla luce da Fabrizio Corona ha sollevato un polverone gigantesco, tanto che i quotisti d’oltremanica non hanno dubbi su chi piazzare in prima posizione. Viene da chiedersi se i due supereranno indenni questa edizione dell’Isola dei Famosi...

Seconda posizione per Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker (3.00): tra loro sembra trionfare l’amore più sereno e sincero, ma il contrasto caratteriale tra i due – lei esuberante ed estroversa, lui più schivo e riservato – unito alla differenza d’età, con la showgirl svizzera più “vecchia” di sei anni, potrebbero davvero minare uno dei matrimoni più in vista nel nostro show business e far saltare il banco dei bookmaker.

Ultimo gradino del podio per George Clooney e Amal Alamuddin (4.00): ricordate il loro matrimonio da mille e una notte avvenuto a Venezia nel settembre del 2014? Ebbene, sembra che la bella favola stia giungendo tristemente al capolinea con lei “fuggita” in Sardegna dopo l’ennesimo litigio con l’attore. Anche per loro si prospetta un 2019 difficile…

Stessa quota per Mara Venier e Nicola Carraro (4.00): “Zia Mara” sta dominando gli ascolti domenicali con la sua Domenica In ma sul lato sentimentale le cose non vanno benissimo, visto che lei e suo marito stanno vivendo questo periodo piuttosto distaccati. Sembra che lui sia spesso a Santo Domingo per motivi di salute, ma si sa, la lontananza…

A seguire troviamo Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì (6.00): dopo la provvisoria separazione dello scorso novembre, l’attrice e il regista sono da poco tornati insieme ma questo inatteso ritorno di fiamma, a soli tre mesi dalla precedente rottura, non sembra convincere gli allibratori di Liverpool che li vedono ancora in equilibrio amoroso precario e per questo li danno tra i più papabili.

È complicata anche la situazione tra David e Victoria Beckham, dati a 8.00: già alla fine del 2018 l’ex calciatore aveva espresso alcuni dubbi sulla sua soddisfazione matrimoniale dopo vent’anni, ora ci si mette pure la top model Helena Christensen con un selfie insieme a lui che fa andare su tutte le furie l’ex “Posh Spice”, stanca delle troppe amicizie femminili di suo marito.

Torniamo a casa nostra con i “Ferragnez” (12.00): non è trascorso nemmeno un anno dal loro matrimonio ma già circolano rumors che lo farebbero scricchiolare. Alcuni litigi anche piuttosto accesi hanno fatto temere i milioni di fan della coppia, in particolare uno al rientro dalle Maldive poco tempo fa; ma anche le intromissioni di Chiara negli affari del marito, non ben viste da Fedez, danno filo da torcere all’armonia della coppia.

Troviamo poi Carlo Conti e Francesca Vaccaro (12.00): una coppia che pare solidissima e di cui non si sente quasi mai parlare a livello di gossip. Proprio per questo i quotisti britannici non si fidano: un’unione dello showbiz mai toccata dalla cronaca rosa rischia di più di una allenata a difendersi dalle chiacchiere. E decidono quindi di inserirla in questa top ten.

Chiudono due coppie date a 15.00. Laura Chiatti e Marco Bocci sono sposati dal 2014 ma nella loro storia sentimentale hanno avuto alcuni alti e bassi e, in diverse occasioni, sono stati sorpresi a discutere animatamente anche in pubblico. Questa situazione non sempre equilibrata porta gli scommettitori a includerli in classifica.

Alla stessa quota Martina Stella e Andrea Manfredonia: sposati dal 2016, la bellissima attrice e il procuratore calcistico sembrerebbero insospettabili, tuttavia Stanleybet prova comunque a quotarli puntando su una separazione shock che potrebbe rappresentare una delle sorprese più inaspettate di questo 2019.

