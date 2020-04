'Se vuoi vedermi in topless vai al terzo scatto': Valentina Fradegrada e l'ultima delle provocazioni

di Byron

Tre è il numero perfetto. Anche sul profilo Instagram di Valentina Fradegrada. La sexy influencer conosciuta senza dubbio per la sua bellezza, con certezza per le foto caldissime che posta in rete, ha lanciato la sua sfida estrema al suo esercito di followers. La mini gallery di Vlentina parte già promettente, con lei sdraiata con costume intero che lascia straripare il seno. La provocazione è esplicita nel suo commento: If you wanna see me topless swipe to number 3... Tanto per testare chi sia capace a resistere a tutto, salvo che alle tentazioni. La splendida ragazza già fiamma del fortunato Fred De Palma alterna sacro e profano, occorre dire. Si era distinta nei giorni scorsi per una iniziativa benefica accompagnata da una casa farmaceutica, con la promoszione e vendita di una amuchina low cost nel momento in cui ogni disinfettante era gioiello introvabile. Sacré femme, direbbero oltralpe. Oggi promette il profano e mantiene, buona la terza. Guardando la luna dietro il dito irriverente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata