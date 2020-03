Se Martina Stella in reggiseno ordina a tutti di restare a casa

La splendida attrice in tenuta sexy casalinga è imperativa: 'restiamo uniti e non usciamo!'

Il fine giustifica i mezzi. L'ordine non solo è tassativo ma è nell'interesse di tutti. Il messaggio viene ripetuto su ogni mezzo e da ogni fonte. Ma non è mai abbastanza. E' giusto dunque che gli influencer, ognuno a modo suo, si spendano per convincere la propria tribù. Martina Stella ci ha messo del suo, con scatto severo quanto sexy la giovane attrice manda un messaggio di incoraggiamento e di esortazione: torneremo ad abbracciarci, a ridere insieme e a vivere la nostra normalità, ma come se ogni giorno fosse unico e speciale. Lo dice in reggiseno nero e leggins in lamé. Benvenga, oggi più che mai

