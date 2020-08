Scollatura profonda per Ema Kovac, e il tramonto di Santorini diventa hot

(LaPresse) Elegante, bellissima e con un fisico da paura. Ema Kovac regala scatti da sogno per i suoi follower dall'isola greca di Santorini. Per la modella di origini croate migliaia di like e centinaia di commenti sul suo account Instagram.

Da stropicciarsi gli occhi la profonda scollatura del suo top durante un romantico tramonto a bordo di una piscina a strapiombo sul mare.

Ema è diventata nota al grande pubblico dopo essere stata 'Madre Natura' per Paolo Bonolis nell'ottava edizione di 'Ciao Darwin'.

