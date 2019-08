Schwarzenegger: "Invecchiare fa schifo, ma voglio diventare nonno"

"Invecchiare fa schifo. Non è una bella cosa, specialmente per uno come me che aveva un corpo straordinario. Ora mi guardo allo specchio e mi sento male. Ma non ci puoi far nulla". Lo confessa al settimanale 'Oggi', in edicola da domani, l’attore americano Arnold Schwarzenegger che a ottobre arriva nei cinema con 'Terminator: Dark Fate'. Arnold però ammette: "L’idea di diventare nonno mi rende immensamente felice. Mia figlia Katherine si è appena sposata, probabilmente sarà lei la prima a darmi un nipotino. Non vedo l’or". Schwarzenegger, ex governatore Repubblicano, non è tenero invece con il presidente Trump: "Vorrei che smettesse di comportarsi come Donald, il trafficone immobiliare di New York, e cominciasse ad agire da presidente degli Stati Uniti".

