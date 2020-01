Sara Croce, un lato b "impossibile da coprire"

Da Madre Natura di 'Ciao Darwin' a Bonas di 'Avanti Un Altro'. La giovane e bellissima modella, Sara Croce, ha da poco cominciato una nuova avventura nei panni della sexy valletta del quiz preserale condotto da Paolo Bonolis, stregando immediatamente il pubblico del piccolo schermo con le sue forme prorompenti ed abitini succinti. La 21enne originaria di Garlasco non ha smesso di attrarre followers su Instagram con i propri scatti sensuali che poco lasciano all'immaginazione: l'ultimo la ritrae di spalle in completino intimo rosa di pizzo, mentre si lascia scivolare sulla schiena una camicia di raso che rivela un lato b da urlo. Così la webstar, in versione total pink, ha voluto augurare la buona notte alle sue migliaia di fan.​​​​​​​

