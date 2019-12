Sara Croce super sexy, non ha bisogno di Photoshop

Del foto ritocco Madre Natura non ha di certo bisogno. La 21enne modella Sara Croce ha postato una foto sexy in completo intimo bordeaux, mostrando al popolo di Instagram un lato b invidiabile, inginocchiata sulla poltrona di uno sfarzoso salotto d'epoca. "Come mi preferite? Con o senza Photoshop?" chiede nel messaggio rivolto ai followers che rispondono: "Sei una Dea".

