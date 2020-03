Sara Croce su Instagram: la perfezione esiste

La Bonas di Bonolis in uno scatto in bianco e nero rivela di quale sex appeal sia capace Madre Natura

di Byron

Quando si parla di Sara Croce ormai si dovrebbe avere coscienza della bellezza della giovane showgirl. Ma l'avvenenza femminile ha una parte di mistero che quando meno te lo aspetti può decidere di rivelarsi. E dunque stupire laddove si pensava non ci fosse più nulla di inesplorato. L'immagine pubblicata dalla Bonas di Avanti Un Altro sul suo profilo Instagram ha lasciato tutti i followers a bocca aperta. Un silenzio durato poco, a rompere il ghiaccio un commento che diventa di diritto il titolo della foto: "la perfezione esiste". Eleganza, bellezza, sex appeal: Giorgia in un completo intimo nero fa innamorare all'istante. E allora si capisce e si crede anche a quello che la ventiduenne ha di recente raccontato in un programma su Real Time: Cristiano Ronaldo avrebbe cercato di rimorchiarla via whatsapp. Ricevendo - e noi le crediamo - un bel 2 di picche. "Non mi fido dei calciatori" ha rivelato l'ex Madre Natura di Ciao Darwin. Una questione di istinto "ti mettono sempre le corna". La questione è soggettiva, quel che è certo invece è che lei merita amore eterno

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata