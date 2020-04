Sara Croce, serenata di bellezza alla finestra

Il sole sul corpo, il mare negli occhi. La bonas di Avanti un Altro si affaccia in reggiseno sui social e la quarantena si illumina

'Alla luce della finestra' . Un raggio illumina Sara Croce, ed è uno scambio di luce quello che l'immagine della showgirl Mediaset restituisce a chi la guarda. Capelli raccolti, un velo di lucida labbra sulla bocca, lo sguardo malinconico, un broncio alla francese che spesso caratterizza le foto della bionda 22 enne, già Madre Natura e poi Bonas dei programmi Bonolis. Un ritratto disarmante, acqua, sapone e reggiseno in pizzo. Lei guarda chi la guarda, alla sua finestra, in una vicinanza proibita dalla obbligatoria distanza sociale. E nella solitudine della quarantena qualcuno promette: fuggo per suonarti una serenata. Affacciati di nuovo Sara

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata